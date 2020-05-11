Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için şartlar, ÖSYM'nin belirleyeceği kılavuz üzerinden öğrenilebilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya üzerinden duyurduğu Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı 15 Mayıs’ta başlayıp 22 Mayıs tarihinde sona erecek. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru detayları

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başvuruların 15 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacağını duyurdu. Bu tarihte başvuran kişiler arasında 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapmış olduğu açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine toplam 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı daha yapılacağını söyledi. Alım yapılacak olan kadronun bin 163'ü mühendis, 11'i sağlık teknikeri, 50'si teknisyen, 139'u tekniker ve 790'ı veterinerlerden oluşacak. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sürecine dair detaylı bilgiler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.



2 bin 153 personelin kadro dağılımını da açıklayan Bakan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz’’ dedi.



Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. 50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GÜNCEL İŞ İLANLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı dün yayınladığı personel alımı ilanında 13 (on üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağını duyurdu.

GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, başvuru formu ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 07.05.2020 - 22.05.2020 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.