Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin personel alımı açıklamaları ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. 2 bin 153 personelin kadro dağılımını da açıklayan Bakan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz’’ dedi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Personel alımı başvuru şartları neler?



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Mühendis ve veteriner kadrosuna başvurmak için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak gerekiyor.

Sağlık Teknikeri ve Tekniker kadrosu için en az ön lisans düzeyinde ilgili bölümlerden mezun olma şartı aranıyor.

Teknisyen kadrosu için ise orta öğretim ve dengi mesleki teknik öğrenim kurumlarından mezun olmak yeterli olacak.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzu ve başvuruların alınacağı tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.