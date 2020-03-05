Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler 2020? Başvurular ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2020 yılında 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Adaylarda mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olma koşulu aranacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzu ve başvuruların alınacağı tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyuran Bakan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz'' dedi.

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor.

Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

2 bin 153 personel alımı başvuru tarihlerinin belli olmasının ardından başvuru işlemlerine yönelik detaylar belli olacak. Konuyla ilgili bilgiler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.