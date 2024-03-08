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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Çiftçilerin destek ödemesi bugün hesaplarına yatıyor

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Destek Ödemesi#Çiftçilere Destek Ödemesi
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Çiftçilerin destek ödemesi bugün hesaplarına yatıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 19:50

Tarım ve Orman Bakanlığı, 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 229 milyon 199 bin lira, hastalıktan ari işletme desteği için 85 milyon 396 bin lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği için 63 milyon 752 bin 293 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği için 21 milyon 376 bin 707 lira olmak üzere toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Çiftçilerin destek ödemesi bugün hesaplarına yatıyor

 

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Destek Ödemesi#Çiftçilere Destek Ödemesi

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