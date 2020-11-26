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Haber Giriş: 26.11.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapacak!

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Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı yapacak!
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Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı için süreç başlıyor. Bakanlığa bağlı olarak 826 işçi alımı yapacaklarını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İŞKUR üzerinden gerçekleşecek olan alımların mülakatsız ve kura ile yapılacağını duyurdu. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı hakkında detaylı bilgiler

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için duyuru, Bakan Pakdemirli'den geldi. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere yeni kadrolu tarım işçisi alımı yapacaklarını bildiren Pakdemirli, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 2019-2020 döneminde yapılan personel alımlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu dönemde Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine veteriner, ziraat mühendisi, tarım işçisi ve memur olmak üzere 2 bin 419, Orman Genel Müdürlüğüne 6 bin 90, Devlet Su İşlerine 545, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100, Toprak Mahsulleri Ofisine 231, ÇAYKUR’a 911, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 496, Tarım Kredi Kooperatiflerine 810 ve Et Süt Kurumuna 115 personel alımı gerçekleştirdik."

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