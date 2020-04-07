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DHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 18:32,Son Güncelleme:/

Tarım işçileri, sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti

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Tarım işçileri, sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti
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Bingöl'de, tarım işçileri, verdikleri mola sırasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeyi sopalarla ayarlayarak halay çektı.

Bingöl'de, tarlada budama ve temizlik çalışması yapan tarım işçileri, verdikleri molada birer metrelik sopalarla sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan tarım işçilerin halay çekme görüntüleri yoğun ilgi gördü.

Tarım işçileri, sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti

Tarım işçileri, sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti

 

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