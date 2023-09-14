Tarihin kanlı tekerrürü! 30 yıl önceki babası gibi kardeşini öldürdü

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Selami Kurt, ödünç para aldığı arkadaşları ve tefeciye kardeşi 2 çocuk babası Şaban Kurt’un (54) cep telefon numarasını da verdi. Selami Kurt, bu ayın sonunda tefeciye ödemesi gereken parayı ödemek için kardeşi Şaban Kurt’tan borç isteyip vermesi için baskı yapmaya başladı. Aramalardan rahatsız olan Şaban Kurt, olaydan bir gün önce ağabeyinin telefonunu engelledi. Kardeşine ulaşamayan Selami Kurt sinirlenip akrabalarına “Şaban benim sinirlerimi bozuyor. Telefonlarımı açmıyor. Ne yapmak istiyor anlamıyorum. Onunla konuşmak istiyorum, sorun yaratıyor. Şaban’ı vuracağım” dedi

‘ONU VURMASAYDIM O BENİ VURACAKTI’

Geçen hafta perşembe günü kardeşi ile tarlada karşılaşan Selami Kurt, aracında bulunan ve domuz avında kullandığı av tüfeği ile Şaban Kurt’a ateş etti. Göğsüne isabet eden 7 saçma ile yere yığılan 2 çocuk babası Şaban Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası muhtarı arayan Selami Kurt, “Kardeşimi öldürdüm. Beni alıp jandarmaya götür” dedi. Selami Kurt, jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde “Şaban’ın da elinde tüfek vardı, eğer ben onu vurmasaydım o beni vuracaktı pişmanım” diyen Kurt, tutuklandı.

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Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt’un da 30 yıl önce duyma ve konuşma engelli olan kardeşi Nurullah Kurt’u aynı tarlada miras meselesi yüzünden tırpanla başına vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.