Tarihi ziyarette 15 milyar dolarlık ilk imza

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DÜNYANIN da gözlerinin çevrildiği tarihi ziyarette Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi iki ülke arasındaki anlaşmalara imza attıktan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda özetle şunları söyledi:

YENİDEN KAHİRE’DE OLMAKTAN MEMNUNUM

“Cumhurbaşkanının nazik davetine icabetle uzun bir sürenin ardından ki 12 yıl, yeniden Kahire’de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnükabulden ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Sisi başta olmak üzere tüm Mısırlı kardeşlerimize şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum.

Özel bir maden ocağında yaşanan toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Bu 9 kardeşimizi arama kurtarma çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımız ile Enerji Bakanımızı Erzincan’a gönderdik. Biz de kendilerinden düzenli olarak bilgi alıyoruz. Bölgede 339’u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 uzman personel bulunuyor. Ayrıca 626 araç, 32 iş makinası, 97 aydınlatma kulesi, 6 drone, 44 jeneratör ile özel donanıma sahip diğer araçlar kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimi-ze ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Mısır’la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak ve tarihi kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizi Cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara’ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır.

15 MİLYAR DOLAR TİCARET

Ticaret ve ekonomi, işbirliğimizin lokomotifini oluşturuyor. İstişarelerimizde ticaret hacmini kısa süre içinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Ayrıca 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımızı da artırma kararlılığındayız. Görüşmelerimizde bu yönde atabileceğimiz ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayii çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alandır. Mısır, savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır’la güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Enerji, nükleer ve yenilenebilir enerji alanında işbirliğimizi geliştirme imkânlarını da değerlendiriyoruz.

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NETANYAHU’NUN KATLİAM POLİTİKASI

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze’ye sevki önceliğimizdir. Ülkemizden bugüne kadar uçak ve gemilerle 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının desteğini özellikle ifade etmek istiyorum. Mısır Kızılay’ına, Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı’na ve ilgili tüm Mısır kurumlarına teşekkür ediyorum.

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İSRAİL’E REFAH UYARISI

Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler bizler için yok hükmündedir. Gazze’nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Mısır’ın bu konudaki dirayetli ve kararlı tutumunu takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Netanyahu yönetimi, katliamlarını Gazzeli sivillerin sığındığı son nokta olan Refah’a da taşımaktan uzak durmalıdır. İslam dünyası, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplum sonu soykırıma varacak böyle bir çılgınlığa izin vermemelidir. Gazze’de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Orta vadede Gazze’nin yeniden toparlanması ve imarı için de Mısır’la birlikte çalışmaya hazırız.

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MISIR’LA TEMASLAR ARTACAK

Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde Libya, Sudan ve Somali’deki meseleleri değerlendirme fırsatı bulduk. Bu 3 kardeş ülkenin birliğine, beraberliğine, toprak bütünlüğüne ve huzuruna desteğimiz tamdır. Biz ne Afrika’da ne Ortadoğu’da ne de gönül coğrafyamızın diğer yerlerinde çatışma, gerilim, kriz görmek asla istemiyoruz. Bu amaçla bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır’la temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız.”

SİSİ: MISIR VE TÜRKİYE EL ELE

- MISIR Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi de “Önümüzdeki nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanının daveti üzerine Türkiye’ye gitmeyi arzulamaktayım” dedi. Sisi, özetle şunları söyledi:

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“Bizler Türkiye ile hem tarihi hem kültürel beraberliğimizi önemsemekteyiz. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde halklarımız arası ilişkiler kesintiye uğramadı. Aynı şekilde yatırım ve ticari ilişkilerimiz de devam etti. Yakın dönem içerisinde 15 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz ve yeni işbirlikleri alanlarını da hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Her iki ülkenin de bölgede ağırlık merkezi olarak sahip oldukları konumu, barış ve esenliğin tesisi için kullanmayı arzulamaktayız. Her iki ülke de birçok sorunla karşı karşıya. Terörizm, ekonomik güçlükler ve bölgemizi sarmalayan sorunlar. Ben şuna inanıyorum ki Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecektir. Önümüzdeki nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanının daveti üzerine Türkiye’ye gitmeyi arzulamaktayım.”

22 BİN MISIRLI TÜRKÇE KURSUNDA

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Turizm, eğitim ve kültür alanında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarf edeceğiz. Kahire’deki Yunus Emre Enstitüsü dünyada Türkçe kurslarına en fazla ilgi gösterilen şube konumundadır. Geçtiğimiz yıl 22 bin Mısırlı öğrencinin Türkçe öğrenmek üzere kurslara kayıt yaptırması memnuniyet vericidir” dedi.