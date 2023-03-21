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Tarihi Vaniköy Camii havadan görüntülendi

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#Vaniköy Camii#Üsküdar#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 11:21

"Boğazın incisi" olarak nitelendirilen yalı camilerinden olan ve 2 yıl önce çıkan yangında büyük tahribat gören 358 yıllık Vaniköy Camii'nde başlatılan restorasyon çalışmaları sonlandı. Tekrar ibadete açılmak üzere gün sayan tarihi cami havadan görüntülendi.

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Osmanlı padişahlarından 4. Mehmed devrinde, Vani Mehmed Efendi tarafından 1665 yılında yaptırılan, büyük bir kısmı ahşaptan oluşan ve "Vaniköy Camii" olarak da bilinen Vani Mehmed Efendi Camii, 15 Kasım 2020'de meydana gelen yangında büyük hasar almıştı.

Yangının ardından kullanılmaz hale gelen caminin tekrar ihya edilmesi içi restorasyon çalışmaları hazırlandı. Camideki çalışmalar, 8 Temmuz 2021'de Koruma Kurulunca onaylanan restorasyon projesi ile başladı. Yangından yaklaşık 1 yıl önce kaydedilen caminin 3 boyutlu lazer tarama görüntülerinden de faydalanarak cami aslına uygun şekilde restore edilerek yangının izleri silindi.

Tarihi Vaniköy Camii havadan görüntülendi

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Cami ve bitişiğindeki hünkar kasrı ile avluda bulunan müştemilat, şadırvan ve parsel duvarlarındaki restorasyon ve onarım çalışmaları da sonlandı. Yangının ardından camide başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Küllerinden yeniden doğan tarihi cami tekrar ibadete açılmak için gün sayıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sosyal medya hesabı üzerinden camiin restorasyonunun sonlanmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Türkmen yaptığı paylaşımda, “İçimiz yanmıştı, çok üzülmüştük ama eserin yangın öncesi alınmış olan 3 boyutlu lazer kaydının da varlığıyla yangının tüm izleri geçmişte kaldı. Boğazın incisi, yadigarı; restorasyon bitti, açılış çok yakında” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan restorasyon çalışmaları sonlanan tarihi Vaniköy Camii dron ile görüntülendi.

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#Vaniköy Camii#Üsküdar#İstanbul

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