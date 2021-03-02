Tarihi Ulu Cami, ihaleye çıkacak

Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan ve mimarisiyle büyük ilgi çeken Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanamadı. 1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemlerinin denge ve uyumlu tasarımıyla 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirilen caminin restorasyon çalışması durduruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştiren firmanın ihale sözleşmesi tasfiye edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü restorasyon ile ilgili ise yeniden ihaleye çıkacak.



'KISA ZAMANDA TAMAMLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'



Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Biliyorsunuz bu tip eserler normal müteahhit mantığıyla yapılacak eserler değildir. Bir taşı oynattığınız zaman onlarca şeyi oynatmış oluyorsunuz. Burayla ilgili bilim kurulunun aldığı kararlar var. Bilim kurulunun kararları doğrultusunda binanın restorasyonu yapılıyor. 800 yıllık bir esere dokunulacak. Bütün mimari inceliklere hassasiyetle dokunarak değerlendirmemiz lazım. Böylece olayın bu manadaki hassasiyetinden kaynaklanan bu durumu genel müdürlük uhdesinde takip ediliyor. Şu anda zor olan kısmını aştık. Projelendirme ve müdahale aşamasına geldik. Ağırlıklı olarak enjeksiyonla yapılma ihtimali doğdu. İnşallah başlandığı zaman kısa zamanda tamamlanacağını düşünüyorum. Her şeyin alt yapısı hazır. Bir de Ulu Cami'nin kapıları ve gölgelerin zaman dilimi çok önemlidir. Oralar ziyaret edilebiliyor. Bu çalışmalar yeni ihaleden sonra çok kısa zamanda yürütülecektir" dedi.