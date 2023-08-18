Tarihi sikkeler ele geçirildi

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Şüphelilerin tarihi eserleri Eyüpsultan’daki evlerinde ve araçlarında sakladıkları belirlendi. Şüpheliler adım adım takip edildi. Yapılan tespitlerin ardından Eyüpsultan ve İstanbul Havalimanı’nda 6 farklı operasyon düzenledi. Operasyonda yasadışı yollarla temin ettikleri tarihi eserleri satma hazırlığı yapan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1204 Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikke, 18 altın ve bronz takı, 2 antik madalyon, 4 ok ucu, 151 obje, 4 heykeller ve Myanmar Beikthano dönemine ait 37 sikke ele geçirildi. Bir arabaya gizlenmiş timsah başı ve derisi de ele geçti.