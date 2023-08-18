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Tarihi sikkeler ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul İl Jandarma Komutanlığı#Tarihi Sikke#Eyüpsultan
Tarihi sikkeler ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 07:00

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçıları ile ilgili alınan bilgilerin ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.

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Şüphelilerin tarihi eserleri Eyüpsultan’daki evlerinde ve araçlarında sakladıkları belirlendi. Şüpheliler adım adım takip edildi. Yapılan tespitlerin ardından Eyüpsultan ve İstanbul Havalimanı’nda 6 farklı operasyon düzenledi. Operasyonda yasadışı yollarla temin ettikleri tarihi eserleri satma hazırlığı yapan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1204 Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikke, 18 altın ve bronz takı, 2 antik madalyon, 4 ok ucu, 151 obje, 4 heykeller ve Myanmar Beikthano dönemine ait 37 sikke ele geçirildi. Bir arabaya gizlenmiş timsah başı ve derisi de ele geçti.  

 

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#İstanbul İl Jandarma Komutanlığı#Tarihi Sikke#Eyüpsultan

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