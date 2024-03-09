Tarihi ‘met’ operasyonu... Tek seferde ele geçen en yüksek miktar

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Yapılan araştırmada, çete üyelerinin kimlikleri belirlenirken, metamfetamini gizledikleri adresler tespit edildi. Çetenin ürettikleri metamfetaminleri Arnavutköy’de bir çiftlik evi ile Beylikdüzü ve Bahçelievler’deki adreslerde gizledikleri saptandı. Ekipler dün sabah Narkoçelik-5 operasyonu için harekete geçti. Çiftlik evi ve diğer adresler eşzamanlı olarak basıldı.

4 TON ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve 165 kg aseton maddesi ele geçirildi. 4’ü yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçen metamfetamin miktarının bir operasyonda ele geçen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Metamfetamin, kullanıcılarda çok kısa sürede bipolar bozukluk, paranoya, şizofreni, öfke patlamaları veya ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Adli Tıp raporuna göre aşırı dozdan 2021 yılındaki ölümlerin % 33.9’unda metamfetamin maddesi görülürken, 2022’de bu oran % 68.8’e çıktı.