Tarihi mekanlara pansuman başladı

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Hatay Arkeoloji Müzesi’nin sembol eseri Hitit Kralı Şuppiluliuma’nın heykeli, depremden bir bölümü zarar gören müzede hasar almadan ayakta. Şaşkın ve meraklı bakışları ile depremi anlamaya çalışır gibi duran Şuppiluliuma’nın hasarsız olması sevindirdi. Depremin ilk anından itibaren müzenin bir an bile boş bırakılmadığını, eserlerin restorasyonlarına başlanıldığını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Şuppiluliuma en yakın zamanda ziyaretçilerle buluşacak” müjdesini verdi. Dünyanın en büyük mozaik Müzeleri arasında yer alan Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki mozaiklerde de herhangi bir hasara rastlanmadı. Müzenin taşıyıcı kolonlarında da sorun olmadığı vurgulanarak, yeniden açmak için çalışmaların hızlandırıldığı açıklandı. Depremin ardından acil durum eylem planı doğrultusunda en hızlı ve kapsamlı personel takviyesi Hatay Arkeoloji Müzesi’ne yapılmıştı. Elektrik kesintilerinin güvenlik zafiyeti oluşturmaması için de müzeye güneş enerjili kamera sistemleri kuruldu.

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Depremden etkilenen 10 şehirdeki tarihi ve kültürel yapıların restorasyonuna başlandı.

HİTİT KRALI

M.Ö. 9’uncu yüzyıl Geç Hitit dönemine işaretlenen Hitit Kralı II. Şuppiluliuma’nın heykeli, 2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Tell Tayinat höyüğünde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarıldı. Bir elinde mızrak, bir elinde başak tutan Şuppiluliuma, iri gözleri, şaşkın ve meraklı ifadesiyle 7’den 70’e herkesin ilgi odağı oldu. Heykeli bazalt taşından, şaşkın gözleri kireç taşından yapılan 1.5 metrelik, 1.5 ton ağırlığındaki heykel, Hatay Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

10 ŞEHİRDE HASAR TESPİTİ

10 şehirde kültür varlıklarının hasar tespitleri yapmaya başlandı. Ayrıca Bakanlık, Hatay ve Antakya için bir kültür yolu rotası oluşturarak, bu rotalar halindeki bütün tescilli yapıların tamamını ayağa kaldırmayı planlıyor. Bölgedeki camilerden havralar, sinagoglara kadar bütün tescilli yapıların sorumluluğunu da Bakanlık üstlenecek. Yanındaki hasarlı binanın çökme riski ihtimaline karşı Kahramanmaraş Müzesi’nin, orta hasarlı olarak değerlendirilen Elbistan Müzesi’nin, Hatay’da Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ve Şehir Müzesi’nin bazı eserleri çevre şehirlerdeki güvenli müzelere nakledildi.

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TOKALAŞMA SAHNESİ ÇALINMADI

Kültür Bakanlığı, Adıyaman’daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü’nde yıkılan tokalaşma sütununun çalındığına dair iddiaların doğru olmadığını kaydetti. Yere düşen sütunun Adıyaman Müzesi’ne nakledildiği ve güvende olduğu vurgulandı.