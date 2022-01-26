Tarihi handa büyük soygun

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İSTANBUL Eminönü’nde bulunan tarihi bir handa dün gece saatlerinde, hırsızlar hanın çatı katındaki camı kırarak içeri girdi. Handa bulunan yaklaşık 30 dükkâna giren hırsızlar, içeride bulunan kasaları patlattı. Hırsızlar sadece kasaların içerisindeki paraları ve ziynet eşyaları çaldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasını söken şüpheliler kayıt cihazını da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Sabah hanı açan han bekçisi dükkânların soyulduğunu fark etti. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

‘YETİM HAKKI, YEMEYİN’

Handa bulunan dernek ofisindeki kasadan altınları çalınan Ümran Tulum, “Evde saklayamadığım kızıma ait altın ve bileziklerin hepsi çalınmış. Ben notlara, ‘Bu yetim hakkıdır. Yemeyin, çocuğuma bırakın’ diye yazdım. Ben bunları çok zor kazandım. Lütfen hırsızlar en kısa zamanda çocuğumun altınlarını geri getirin. Deprem zamanında evim yıkılır, altında kalırım, burası daha güvenli diye buraya getirdim. Telefon numaraları yazdım. Eşimle bana bir şey olursa çocuğumu bulup ulaştırsınlar diye. Lütfen hırsızlar, çocuğumun altınlarını geri getirin” diye konuştu.

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Ödemelerini yapmak için çekmeceye koyduğu 60 bin lirası çalınan dükkân sahibi Oya Akburak, “Canımız yandı” dedi.