Tarihi evin altından çıktı, görenler şaşkına döndü: Osmanlı döneminden kalma dere yatağı

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Ordu’da 8-9 Temmuz tarihleri arasında aşırı sağanak yağış sonrası meydana gelen su taşkınlarının bir daha yaşanmaması için alınan tedbirler çerçevesinde ilginç bir durum yaşandı. Su taşkınlarının meydana geldiği alanlarda çalışma yapılırken tarihi bir evin altından Osmanlı döneminden kalma ve etrafı taş işçiliği ile kapatılmış dere yatağı çıktı.
Bu arada Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ali Bayhan, Altınordu’nun 19. yüzyılda gelişen bir bölge olduğuna dikkat çekti. Dere yatağındaki yuvarlak kemer yapısının Osmanlı mimarisinin karakterini yansıttığını belirten Bayhan, “Muhtemelen üzerine inşa edilen konutla aynı zaman diliminde yapılmış olmalıdır” dedi.