Tarihi eser ticaretinde anlaşamayınca alıkoydular!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Çayırlı Camisi önünde bir kişinin zorla araca bindirildiği yönünde ihbar aldı. Yapılan araştırmalar sonunda S.Y.'nin bir araca zorla bindirerek, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki barakaya götürülüp, alıkoyulduğu tespit edildi.

Barakaya baskın düzenleyen polis, S.Y.'yi kurtarıldı. Olaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçırma ve alıkoymanın tarihi eser ticaretinde yaşanan anlaşmazlık üzerine yaşandığı ortaya çıktı. Barakada yapılan aramada ise çok sayıda tarihi eser niteliğindeki vazo ve sikke ile silah ele geçirildi.

12 şüpheli ifadelerinin ardından dün Korkuteli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı.