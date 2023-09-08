Tarihi çini operasyonu: 19 yıl önce çalınan 136 parça ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:
16. Yüzyılda Memlük sanatı üslubuyla yapıldığı belirlendi. Çini eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teslim alındıktan sonra, restorasyonu devam eden Diyarbakır Ali Paşa camisindeki orijinal yerlerine takılması düşünülüyor.
ÇİNİLER DİYARBAKIR’DA ÜRETİLMİŞ
Çini eserlerin, Osmanlı döneminin İznik ve Kütahya çini sanatlarından farklı olarak, Memlük sanatı üslubunda Diyarbakır bölgesinde üretildiği düşünülmektedir.
ALİ PAŞA CAMİ
Diyarbakır Valisi Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırıldı.
Yapım Tarihi: 1534 - 1537 (Osmanlı Dönemi)
Mimarı: Mimar Sinan - cami kare planlı, tek kubbelidir
CAMİ RESTORASYONA ALINDI
Asrın Felaketi 6 Şubat depreminde hasar gören tarihi camii Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı. Bu sırada, tarihi çiniler çalındıkları yerlere yeniden yerleştirilecek.
HIRSIZLAR NE YAPACAKTI?
Genelde hırsızlar yurt dışına çıkaramadıysa bu eserleri 30-40 yıl saklayıp sonra satışa çıkarıyorlar. Böylece tarihi eserlerin izini kaybettirmeye çalışıyorlar.