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Tarihi Cibali Karakolu müze oluyor

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#Cibali Karakolu#Müze#Tiyatro
Tarihi Cibali Karakolu müze oluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 07:00

Türk tiyatrosunun unutulmaz sanatçısı Muammer Karaca’nın sahneye uyarladığı Cibali Karakolu’nun binası, müzeye dönüştürülüyor. Sergilenecek eşyalar seçilirken müzede, yıllarca bu oyunda sahneye çıkan ünlü tiyatrocu Nejat Uygur ve polislerin heykelleri bulunacak.

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İstanbul’un Fatih ilçesindeki Tarihi Cibali Karakolu, Emniyet Müzesi oluyor. Bu amaçla karakolun restorasyon süreci başlatıldı. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Cibali Karakolu’nun Emniyet Müzesi’ne dönüştürülmesi için bina, restorasyon ve onarım karşılığında Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’den kiralandı. İstanbul Valiliği Kültür Varlıkları bütçesinden 6 milyon 950 bin lira ödenek ayrıldı. Şu anda inşaat kısmı tamamlanan karakolun teşhir-tanzim işleri devam ediyor. Müzede sergilenecek eşyalar incelenerek seçildi. Müzede ünlü tiyatrocu Nejat Uygur ve temsili polislerin de balmumu heykelleri bulunacak.

İSTANBUL’UN ÜNLÜ KARAKOLU

Cibali Karakolu, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir semtten ismini alıyor. Bulunduğu dönemde çok sayıda asayiş olayının yaşandığı semtte oldukça meşhur olan bir polis merkeziydi. Daha sonra boşaltılan bina uzun zaman boş ve atıl durumda kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan metruk haldeki binanın tarihi önemi nedeniyle binanın aslına uygun bir şekilde yeniden yapılması için harekete geçti.

Tarihi Cibali Karakolu müze oluyor


CİBALİ KARAKOLU’NDAN TİYATROYA

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Dönemin meşhur polis merkezlerinden biri haline gelen karakolun yankıları o kadar geniş bir kesimde karşılık buldu ki, karakol bir tiyatro oyununa dönüştürüldü. Muammer Karaca, 1951’de bu isimde bir uyarlama oyunu sahneye taşıdı. Muammer Karaca’ya bu projede Refik Kordağ eşlik ederken oyunun aslı ilk kez 1904’te sahnelendi ve ünü ülke sınırlarını aştı. Oyunun başrolü olan amir Cafer’e hayat veren ilk isim Muammer Karaca oldu. Uzun yıllar sahnelenen oyunda Gülriz Sururi’den Adile Naşit’e kadar birçok isim rol aldı. Tutulan oyun, sinemaya da taşındı. Yönetmen Hulki Saner tarafından beyazperdeye taşınan oyununun filminde Cüneyt Arkın ve Sevda Ferdağ oynadı.

Tarihi Cibali Karakolu müze oluyor


TİYATROYA İLK MUAMMER KARACA YANSITTI

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Cibali Karakolu esprili bir anlatımla ilk kez Muammer Karaca ile tiyatroya yansıltıldı. Bayrağı Karaca’dan Nejat Uygur devraldı.

Tarihi Cibali Karakolu müze oluyor


NEJAT UYGUR YILLARCA HAYAT VERDİ

Muammer Karaca’nın ardından oyunun kahramanı Cafer’i oynayan en unutulmaz isim ise unutulmaz tiyatro oyuncusu Nejat Uygur oldu. Uygur, 80’li ve 90’lı yıllarda Cibali Karakolu tiyatro oyunuyla seyirci rekoru kırdı. Cibali Karakolu’nun çapkın başkomiseri ise Cafer Kıskıvrak’tı.

 

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#Cibali Karakolu#Müze#Tiyatro

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