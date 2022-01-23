Tarihi binalara kanlı kireç

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TÜBİTAK’TAN DESTEK

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Nabi Yüzer, kesim işlemi sırasında elde edilen atık hayvan kanını kullanacağı projesi için TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı. Proje hayata geçtiğinde tarihi binalar için tamamen aslına uygun ve dayanıklı bir restorasyon mümkün olacak. Prof. Dr. Yüzer, çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

“Amacım suya dayanıklı olmayan ancak yüzyıllardır mimaride kullanılan kirece, atık hayvan kanını laboratuvarda geliştirip ekleyerek, nanoteknoloji ile daha dayanıklı bir malzeme üretmek. Atık hayvan kanını laboratuvar çalışmalarıyla geliştirip özel bir kimyasal yapı malzemesi üretmeyi hedefliyoruz. Ön deney aşamasında elde ettiğimiz oranlar çok heyecan verici. Daha çalışma tamamlanmadan yüzde 30 daha dayanıklı bir ürün elde ettik.”