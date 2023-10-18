Tarihi barış için fırsat

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarını sürdürdüğü Lübnan’da Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyeceğini vurgulayarak özetle şöyle dedi:

“Gazze’de devam eden insanlık dramının son bulması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu esnada Gazze’deki dramın diğer ülkelere etkisinin azaltılması, savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaştırılmasına yol açacak bir şekilde gelişmesine engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mısır’da yaptığımız görüşmelerde Mısır ile bu konuda dayanışma içinde olduğumuzu açıkça ifade etmiştim. Burada, Lübnan’da, Lübnan’ın istikrarsızlaştırmasını sağlayacak olaylara karşı durmada beraber olduğumuzu söylemek istiyorum.

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ERDOĞAN TARİHİ BİR BARIŞ ÜRETMENİN MÜMKÜN OLDUĞUNA İNANMAKTA

Bu çatışmanın, aslında daha büyük bir savaşlar serisinin kapısını açmayı değil de daha büyük bir barışın zemini olması yolunda neler yapılabilir, onun üzerinde çalışmaktayız. Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, burada tarihi bir barış üretmenin mümkün olduğuna inanmakta ve bunun için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Hakan Fidan Beyrut’ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib’le bir araya geldi.

FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN ADIM ZAMANI

Neredeyse uluslararası bir kabul haline gelmiş 1967 sınırlarına dayalı iki devletli, Kudüs’ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması konusunda artık uluslararası toplumun ciddi bir adım atma zamanı gelmiştir. Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Ve son olaylar bunu bir kez daha kanıtlamıştır.

ESKİ YÖNTEMLERLE KALICI ÇÖZÜM ÇIKMAZ

Türkiye olarak biz hem ikili görüşmelerimizde hem çoklu görüşmelerde belli gerçekleri ifade etmekten geri durmuyoruz. Bunlardan birincisi, bugüne kadar uygulanan yöntemlerin yetersizliği ve yanlışlığı. Bununla ilgili detaylı görüşmeleri muhataplarımızla yapmaktayız, belli bir görüş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Eski yöntemlerle yeni ve kalıcı bir çözümün ortaya çıkmayacağı aşikâr olduğu için yeni yönteme ilişkin fikirlerimizi de mevcut ortamlarda ve gelecek toplantılarda açıklamaya devam edeceğiz.”

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SURİYELİ MÜLTECİLER

BAKAN Fidan, Lübnan’da gazetecilerin soruları üzerine “Lübnan’da 2 milyona yakın Suriyeli mülteci yaşamakta, Türkiye’de de 3.5 milyon civarında mülteci var. Bu mültecilerle ilgili dramın çözülmesi, Suriye’de kalıcı siyasal çözüm için neler yapılabilir, bu konuda görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

KUTSALLARLA OYNANMAZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Fidan, Lübnan’da “Mescid-i Aksa ile ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun çok yüksek düzeyde dikkat etmesi lazım. Türkiye tarihi olan, mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin. Kutsallarla oynanmaz. Bunların derhal son bulması lazım. Bunlar barış ve güvenlik getirmiyor” diye konuştu.