'Tarihe not düşülsün' diyerek duyurdu... Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, buluşunu uzaya gönderdi

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ABD merkezli uzay şirketi Blue Origin, aralarında Katy Perry’nin de olduğu tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebatıyla uzaya kısa süreli bir yolculuk gerçekleştirdi.

Uzay aracı, dün Texas eyaletindeki fırlatma sahasından kalkış yaptı. Araç, Dünya yüzeyinden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkarak kısa süreli yer çekimsiz ortam sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren uçuşun ardından kapsül, paraşütlerle yavaşlayarak güvenli bir şekilde Dünya’ya indi.



Bu uçuşun, 60 yılı aşkın bir sürenin ardından uzaya gönderilen ilk tamamı kadın mürettebattan oluştuğu bildirildi.

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UZAYDA TÜRK İZİ

Bu tarihi yolculuğa Türk bilim insanı Canan Dağdeviren de damga vurdu. ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan Canan Dağdeviren, meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazını uzaya gönderdi.

Canan Dağdeviren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim—tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi ile.

Bu bir başlangıç, Sivas’tan yola çıkan dedelerimin ve nenelerimin, kimsesizlerin kimsesiydi cumhuriyet. İcat ettiğimiz teknolojiyi haksızlığa ve zulme uğrayan tüm canlılara armağan ediyorum; yalnız değilsiniz. Mücadeleniz, yıldızlar gibi ışık olmaya ve yol göstermeye devam edecek.

Evet, “İstikbal göklerdedir”

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