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Tarihe kadın eli... Kars’a 1 milyon turist hedefleniyor 

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#Kars#Turist#Kadın
Tarihe kadın eli... Kars’a 1 milyon turist hedefleniyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 07:00

Kars’ta, çoğu Baltık mimarisi eserlerden oluşan tarihi yapıların aslına uygun hale getirilmesi için başlatılan restorasyon çalışmalarında aralarında restoratör, mimar, mühendislerin de bulunduğu toplam 50 kadın görev alıyor.

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Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca uygulanan proje tamamlandığında Kars’a, 1 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Proje kapsamında Haydar Aliyev Caddesi’ndeki 22 tescilli ve 10 tescilsiz bina için cephe iyileştirmesi yapılıyor. Caddede 680 metrelik turistik güzergâh oluşturulacak. Projenin 2023 sonunda tamamlanması planlanıyor.

‘İLMEK İLMEK İŞLİYORUZ’

Restorasyon çalışmalarında görev alan 50 kadından biri olan mimar restoratör Yeşim Karslı, projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Tarihi ilmek ilmek işliyoruz. Kadınların böyle alanlarda olması her zaman beni çok mutlu etmiştir” diye konuştu.

Saha mimarı Şebnem Sadıkoğlu ise “Tarihi dokulara bir kadın elinin değmesi hepimiz için gurur verici. Projemizde tarihi binalarda özgün dokuya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

 

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#Kars#Turist#Kadın

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