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Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Tarihçi yazar Mustafa Çalık hayatını kaybetti

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#Mustafa Çalık#Fahrettin Koca#Yazar Mustafa Çalık
Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Tarihçi yazar Mustafa Çalık hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 15:34

Tarihçi yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık (67), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

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İstanbul'da bir hastanede kanser tedavisi gören Dr. Mustafa Çalık, hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca, "Uzun zamandır tedavi altında olan yazar ve siyaset bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Tarihçi yazar Mustafa Çalık hayatını kaybetti

Mustafa Çalık, 1956 yılında Gümüşhane'nin Çalık köyünde doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Çalık, 1980 yılında uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1984'te uzman oldu. 1985- 1987 yılları arasında ABD'de Denver Üniversitesi'ne bağlı Milletlerarası Çalışmalar Lisansüstü Okulu'nda yüksek lisans yaptı. Çalık, 1983-1984 yılında Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersleri verdi. Çalık, bir dönem de Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 

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Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Tarihçi yazar Mustafa Çalık hayatını kaybetti

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#Mustafa Çalık#Fahrettin Koca#Yazar Mustafa Çalık

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