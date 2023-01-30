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‘Targaryen’ karakterine benzetilen Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı'ndan sloganlı paylaşım

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#Melek Mızrak Subaşı#Daenerys Targaryen#Game Of Thrones
‘Targaryen’ karakterine benzetilen Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşından sloganlı paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 13:47

Bilecik Belediye Başkan Vekili 35 yaşındaki evli ve 1 çocuk annesi Melek Mızrak Subaşı, Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Takipçisi sayısı kısa sürede 50 bine yükselen Subaşı, sosyal medyada yayılan ve dizi karakterine benzediği fotoğrafın altına dizinin sloganını da ekleyerek, “İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming (Kış geliyor)” yazısıyla paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen cumartesini günü çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik’e gitti. İmamoğlu’na tüm gün süren gezi ve ziyaretlerinde Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da eşlik etti. Subaşı, soğuk hava nedeniyle Bilecik kent merkezindeki programlarda manto giydi. Subaşı’nın Ekrem İmamoğlu’nun yanında durduğu sırada siyah mantosuyla çekilen fotoğraflar ise Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzerliğiyle nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada 9 bin civarında olan takipçi sayısı ise kısa sürede 50 bini geçti.

SOSYAL MEDYADAN KARŞILIK VERDİ

Bilecik Belediye Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı, sosyal medyadan kendisine olan ilgiye fotoğrafını paylaşarak karşılık verdi. Subaşı, dizi karakterine benzediği fotoğrafı altına dizinin sloganını da ekleyerek, “İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming (Kış geliyor)” yazısıyla paylaştı. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından geçen yıl nisan ayında başkan vekilliğine seçilmişti.

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‘Targaryen’ karakterine benzetilen Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşından sloganlı paylaşım

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#Melek Mızrak Subaşı#Daenerys Targaryen#Game Of Thrones

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