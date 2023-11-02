Taray Apartmanı çıkmazı... Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu

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NOBEL ödüllü yazar Orhan Pamuk’un kitapları sığmadığı için toplamda 6 daire aldığı İstanbul Cihangir’deki ünlü binalardan olan 50 yıllık Taray Apartmanı, riskli yapı kararı verilerek kentsel dönüşüm kapsamına girdi. Riskli yapı olması nedeniyle diğer 12 kat maliki, 18 dairenin bulunduğu apartmanın güçlendirilmesi istemiyle dava açarak nihai karar verilinceye kadar apartmanın yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Orhan Pamuk ve avukatları katıldı. Hâkim, Orhan Pamuk’un vekili tarafından reddi hâkim talebinde bulunulduğunu ve bu talebin reddine karar verildiğini ifade etti.

Orhan Pamuk’un komşularının avukatı Şeyma Toker, “Binanın yıkımının durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararının devamına ve davanın kabul edilmesine karar verilmesini talep ederim” dedi.

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‘BİNANIN BEŞTE İKİSİ BENİM’

Orhan Pamuk ise “Olayın hem insani hem de hukuki boyutu vardır. Sağlamlaştırma için kat maliklerinin 5’te 4’ünün istemesi gereklidir. Binanın 5’te 2’sinin sahibiyim. Sağlamlaştırmaya karşıyım. Karotlar aldırdık, binanın çürük olduğu anlaşılmıştır. Şu anda dairem boş, yazlık evde kalıyorum. 6 dairem de boştur. Yasaya göre bina maliklerinin 5’te 4’ünün, dolayısıyla çoğunluğun sağlanması imkânsızdır. Binanın çürük olduğu sabittir, tedbir kararı kaldırılsın” dedi.

Orhan Pamuk’un avukatı Hikmet Güngör de 2022 Nisan ayında binanın riskli olduğuna dair rapor alındığını kaydederek “Bu tedbirin yasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz. Yasaya göre çoğunluğun sağlanması zordur. Bu sağlanmadığından ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, Orhan Pamuk’un avukatı tarafından yapılan itirazın reddine, ihtiyati tedbir kararının devamına hükmetti. Mahkeme, Taray Apartmanı’nda keşif yapılmasına da karar verdi.

‘HERKES BİNASINI YAŞATMAK İSTİYOR’

- DAVALI Seyhan Akarlar’ın avukatı Gökberk Erdinç, “Biz de apartmanın 5’te 3’üne sahibiz. Yıkılmasın, güçlendirilsin diyoruz. Tedbir kararı devam etsin” dedi. Davalı Fatma Yıldız Kunutku’nun avukatı ise “Herkes binasını yaşatmak istiyor. Güçlendirme imkânı olan bir yapının yıkılmasını istemiyorlar” dedi. Duruşmaya Orhan Pamuk da katıldı.

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AMACI MÜZE YAPMAK MI

- İSTANBUL Nişantaşı’nda ailesine ait Pamuk Apartmanı’ndan çıkıp Cihangir’deki Taray Apartmanı’na taşınan Orhan Pamuk’un, ileride binayı ‘Orhan Pamuk Müzesi’ne dönüştürmek istediği konuşuluyor. Taray Apartmanı’nın yıkım kararında Pamuk’un deprem korkusu mu yoksa müze yapma isteği mi etkili, sorusu soruluyor.