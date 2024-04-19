Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara’da... 14 yıl sonra ilk ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hassan’ı Beştepe’nin ana giriş kapısında karşılarken, iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Hassan, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Türkiye ve Tanzanya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı’nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirdi.

‘FETÖ İÇİN SOMUT ADIMLAR GELECEK’

Erdoğan ve Hassan 2 ülke arasında yapılan 6 anlaşmanın imza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantıda özetle şunları söyledi: “Tanzanya’dan ülkemize 14 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. 2017 yılında ziyaret ettiğim Tanzanya ülkemizin Doğu Afrika’daki en önemli ortaklarından biridir. İstişaremizde terör meselesini de ele aldık. FETÖ ile mücadele konusunda Tanzanya’dan beklentilerimizi paylaştım. Tanzanya tarafından etkili ve somut adımlar göreceğiz. Görüşmemizde işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılabilecek adımları da ele aldık. 195 gündür son asrın en büyük katliamlarından biri Gazze’de yaşanıyor. Gazze’deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, sonrasında ise iki devletli çözümü hayata geçirmeye dönük adımları hemen atmalıyız. Bu hafta Batılı ülkelerin İran’ın karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi de tek ses olarak İsrail’e dur demeleri gerekiyor.” Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ise toplantıda, Türkiye’nin kendileri için ne kadar değerli bir ortak olduğunu söyledi.



