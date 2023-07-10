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Tankere arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

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#Osmaniye#Otomobil#Tanker
Tankere arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 03:14

Osmaniye'de otomobil, tankere arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza gece saatlerinde Toprakkale-Erzin otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İskenderun istikametinde ilerlemekte olan 44 HD 267 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen tankere arkada çarptı. Çapmanın etkisiyle tankerin altına giren ve kağıt gibi bükülüp hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada otomobilde bulunan 3 kişi sıkıştığı yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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#Osmaniye#Otomobil#Tanker

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