Tanımadığı kadına yumruk atan sanığa indirimli 3 ay 10 gün hapis: Ödül gibi ceza

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Kocaeli Körfez’de 2019 yılının nisan ayında, B.Ö. (25) isimli kadın, tanımadığı Rahmi B. (32) isimli erkeğin saldırısına uğradı. Yakındaki polis merkezine sığınarak yardım isteyen B.Ö., tanımadığı kişinin kendisine küfür ve hakaret ederek yumruk attığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Rahmi B. ifadesinde, B.Ö.’yü husumetli olduğu ağabeyinin eşine benzeterek saldırdığını, genç kıza vurduktan sonra yanlış kişi olduğunu fark ederek özür dilediğini iddia etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonrasında Körfez 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘tehdit, hakaret ve basit yaralama’ suçlamasıyla dava açıldı.

‘KÜFREDİP YUMRUK ATTI’

Mağdur B.Ö. ifadesinde, olay günü bir çay bahçesinde oturduğunu, sanığın ise başka masadan kendisine “Ne yapıyorsun?” diye seslendiğini ancak kendisinin başkasına söylendiğini düşünerek bu soruya cevap vermediğini söyledi. Sonrasında kuzeni Ö.K. ile kafeden ayrıldıklarını belirten B.Ö., “Yaklaşık 2 saat sonra Ö.K.’nin para yatırması için ATM’ye gittik. Ben de kahve almak için kuzenimin yanından ayrıldım. Pastanenin oradan geçerken Rahmi B. bir anda bana küfretmeye başladı. Bu sefer tepki vererek, ‘Ne diyorsun sen?’ dedim. O da yanıma gelerek yüzüme yumruk attı” dedi.

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‘AKLİ DENGESİ YERİNDE’

Olayla ilgili görülen dava sürecinde, sanık Rahmi B.’nin şizofreni hastası olduğu iddiasıyla Adli Tıp Kurumu’ndan 4 kez akli denge raporu alındı. Adli Tıp Kurumu raporlarında, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Rahmi B., “Mağduru tanımıyorum. Benim kimseyle aramda buna benzer olay olmadı. Beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm delilleri ve tanık ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, olayın en yakın tanığı olan Ö.K.’nin olayı görmediğini ve çıkarımda bulunduğuna vurgu yaparak, sanık Rahmi B.’nin B.Ö.’ye karşı küfür ve hakarette bulunduğuna dair somut ve tüm şüphelerden uzak delil bulunmadığına kanaat getirdi. ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gereği, sanık Rahmi B.’nin hakaret ve tehdit suçlamalarından beraatine karar verildi.

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CEZASI ERTELENMEDİ

Sanığın mağdur B.Ö.’ye yumruk atması sebebiyle ‘basit yaralama’ suçundan cezalandırılmasına kanaat getiren mahkeme heyeti, alt sınırdan Ceza vererek 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini lehte indirim sebebi sayan mahkeme heyeti, cezada indirim yaparak sanığın 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın daha önce ertelenmiş hapis cezası olduğu için ceza ertelenmedi.