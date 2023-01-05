Tamburun büyük ustasına veda

Haberin Devamı

Sadun Aksüt için dün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı’nda bir tören düzenlendi. Usta bestekâr daha sonra Zincirlikuyu Camisi’nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BESTELER YAPTI

Başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere Zeki Müren gibi döneminin önde gelen solistlerine tamburu ile eşlik eden Sadun Aksüt’ün Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mustafa Nafiz Irmak, Ahmet Muhip Dranas, Necip Fazıl Kısakürek, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi efsane şairlerin şiirlerinden yaptığı besteleri bulunuyordu.

1981’DE EMEKLİ OLDU

26 Ekim 1932 tarihinde Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde doğan Sadun Aksüt, İstanbul Belediye Konservatuvarı, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde musiki dersleri aldı. 1966-1967 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti’ne tamburi olarak girdi. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na öğretim görevlisi olarak atandı ve tambur hocalığı yaptı. 16 yıl TRT Türk Sanat Musikisi Repertuvar Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Aksüt, 1981 yılında çeşitli görevler üstlendiği TRT’den emekli oldu.

Haberin Devamı

KİTAPLAR YAZDI



Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirinden bestelediği ‘Cânân aramızda bir adındı şiirin gibi hüsn-ü âna unvan’, sözleri Necip Fazıl Kısakürek’e ait ‘Akşamı getiren sesleri dinle’ ve Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirine yaptığı ‘Gökyüzüm olsan seni dağ gibi sevsem’ gibi besteleri bulunan Aksüt’ün ‘Sisli Bir Eylül Gecesi’ adlı albümü bulunuyor.

Sadun Aksüt Türk müziği külliyatına dair araştırmalar yapmış, güfteleri derlemiş ve tambur metodu üzerine kitaplar da yayımlamıştı.