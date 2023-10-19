Tamamen kuruyan Marmara Gölü'nü kurtarmak için hazırlan proje tamamlandı

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Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda kuraklık ve su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açıldı. Türkiye'nin ilk iklim davasına konu olan ve su tutana kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) tahsis edilen gölü kurtaracak proje, DSİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanarak tamamlandı.

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"ARALIK AYINDA 15 MİLYON TL BEDELLE İHALEYE ÇIKACAK"

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan yılın son koordinasyon toplantısında sunum yapan DSİ 2'nci Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projeye ilişkin açıklama yaptı. Projenin tamamlanarak şartnamesinin DSİ Genel Müdürlüğüne sunulduğunu belirten Ceylan, "Marmara Gölü yapay bir göl. Burada Marmara Gölü'ne en azından can suyu olacak, Bozdağ'dan 25 milyon metre küplük suyun, göle taşınmasıyla ilgili projeyi tamamladık, şartnamesini genel müdürlüğe sunduk. Oradan dönüş bekliyoruz. Aralık ayında 15 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak. Ahmetli, Sart, Tabak Çayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörlerini bitirip göle takviye durumumuz olacak. Toplayabildiğimiz ne kadar su varsa regülatörler aracılığıyla Kendirlik Besleme Kanalına ileteceğiz. Bize düşen görevlere başladık. O bölgeden İzmir Menemen'e kadar bir sulama var. Gölü hem bölge çiftçimize hem de mevcut çiftçimize daha faydalı hale getireceğiz" dedi.