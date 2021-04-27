Tam kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu sorusu İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yanıt buldu. Genelgeye göre şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

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