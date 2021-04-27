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Tam kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu?
Tam kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Şu ana kadar pek çok kişinin merakla araştırdığı tam kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu sorusuna net cevap geldi. Peki, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre tam kapanma sürecinde dolmuşlar ve taksitler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Tam kapanmada dolmuşlar ve taksiler çalışıyor mu sorusu İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yanıt buldu. Genelgeye göre şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri sokağa çıkma yasağından muaf olacak.
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