Tam 51 milyon TL değerinde! Fatih'te ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te sahte parfüm üretilip, piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. Hareket geçen ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 51 bin 611 lira olduğu belirtilen 41 bin 289 satışa hazır dolu sahte parfüm ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.