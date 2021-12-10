Talihsiz son! Gerçeği yanık kokusu ortaya çıkardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray Avrupada tarih yazdı Real Madridle birlikte zirveye çıktılar...Galatasaray Avrupa'da tarih yazdı! Real Madrid'le birlikte zirveye çıktılar...#Galatasaray
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekimi günü ve saati...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...#Fenerbahçe
Bakan Muştan ihracatta net mesaj: Hedefimizi aşacağızBakan Muş'tan ihracatta net mesaj: 'Hedefimizi aşacağız'#Ticaret Bakanı
Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde son 16 turunda Lazio karşısında puan 0-0 ile geldiGalatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda! Lazio karşısında puan 0-0 ile geldi#Lazio
Fatih Terimden final sorusuna yanıt Neden olmasınFatih Terim'den 'final' sorusuna yanıt! 'Neden olmasın?'#Galatasaray
Bakan Nebatiden asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacakBakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacak#Hazine Ve Maliye Bakanı
Fenerbahçe 1 puanla veda etti Yoluna Konferans Liginde devam edecekFenerbahçe 1 puanla veda etti! Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek#Uefa Avrupa Ligi
Vicdansızlar Yeni doğan bebeği böyle sokağa attılar...Vicdansızlar! Yeni doğan bebeği böyle sokağa attılar...#Bağcılar
Bakan Koca Avrupa örneğini verdi ve uyardı: Olumlu durumu sürdürmek için...Bakan Koca Avrupa örneğini verdi ve uyardı: Olumlu durumu sürdürmek için...#Koronavirüs
Asgari ücret 4üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlarAsgari ücret 4'üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Ölüme götüren imza Türkiyenin konuştuğu olayda flaş gelişme...Ölüme götüren imza! Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme...#Muğla
Sergen Yalçın böyle ayrıldı Tesis çıkışı o an...Sergen Yalçın böyle ayrıldı! Tesis çıkışı o an...#Sergen Yalçın
Almanyada panik anları İkinci Dünya Savaşından kalma bomba bulunduAlmanya'da panik anları! İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu#Anadolujet
Mecliste gerginlik Genel Kurulda el hareketi yaptın tartışmasıMeclis'te gerginlik! Genel Kurul'da 'el hareketi yaptın' tartışması#TBMM
Beşiktaştan tazminat ve Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan tazminat ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
HABERLERGündem Haberleri

Talihsiz son! Gerçeği yanık kokusu ortaya çıkardı

#Yangın#Kuşadası#Metruk Bina
Talihsiz son Gerçeği yanık kokusu ortaya çıkardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı belirtilen ve gece sığınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan iki kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Feci olay, mahalleyi dumanların sarması ve yanık kokusunun yayılması üzerine ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay; gece yarısı Türkmen Mahallesi'ndeki metruk bir müstakile evde meydana geldi. Gece saat 02:00 sıralarında mahalledeki terk edilmiş vaziyetteki bir evden dumanların yükseldiğini ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis hattına ihbar etti. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri dumanlarla birlikte kokunun Sevinç 2 Çıkmazı'nda bulunan sokaktan yayıldığını fark etti. Kısa sürede metruk evin tamamını saran alevlere hemen müdahale eden ekipler, bir yandan da yanan evin içerisini kontrol etti. Bir yandan evdeki yangını söndüren ekipler diğer yandan da alevlerin içerisinde kalmış biri kadın iki yetişkin kişinin cesedine ulaştı.

Yangının sokakta yaşadığı öğrenilen Fazmiye B. isimli 56 yaşındaki kadın ile Mustafa Ç. isimli 51 yaşındaki adamın sığındıkları metruk binada ısınmak için yaktıkları tahta ve kağıt parçalarının çevredeki eski koltuk ve eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Yangına uykuda yakalanan iki şahsın da kısa sürede tüm evi saran alevlerden kurtulamadıkları için yanarak hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Olaydan sonra bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cesetler cenaze aracı ile adli tıp kurumuna götürüldü.

Haberin Devamı

Bölgede itfaiye ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tahkikatın da sürdürüldüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Kuşadası#Metruk Bina

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla