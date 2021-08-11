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Şifanur TAVUS-Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Talihsiz olay! Sürücü adayı gözyaşlarına boğuldu

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Talihsiz olay! Sürücü adayı gözyaşlarına boğuldu

Erzurum'da direksiyon eğitimi alan kursiyer Edanur Çelik’in (19) kullandığı otomobil, takla attı. Kazada araçta bulunan direksiyon eğitmeni Mesut Koçak (49) ve Edanur Çelik hafif yaralandı.

Kaza, Yakutiye İlçesi, İhsan Doğramacı Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü kursu öğrencisi Edanur Çelik’in kontrolündeki 25 EF 139 plakalı otomobil, eğitim

sırasında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle takla attı.

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Talihsiz olay Sürücü adayı gözyaşlarına boğuldu

Edanur Çelik ile sürüş eğitmeni Mesut Koçak, yan yatan otomobilden kazayı gören vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Talihsiz olay Sürücü adayı gözyaşlarına boğuldu

Kazayı, hafif sıyrıklarla atlatan Edanur Çelik, ve Mesut Koçak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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