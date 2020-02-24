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DHA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 12:33,Son Güncelleme:/

Talihsiz kadının feci ölümü! Otomobilin ön camından girdi...

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Talihsiz kadının feci ölümü! Otomobilin ön camından girdi...
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Muğla'da motosiklet sürücüsü Ümmü Yeşil Tatlı, kendisine çarpan otomobilin ön camından içeri girdi. Otomobil sürücüsü B.H. ise Tatlı ile birlikte 6 kilometre yol katedip, aracını sanayi sitesine bırakıp kaçtı. B.H. gözaltına alınırken, ağır yaralı halde bulunan Ümmü Yeşil Tatlı hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Muğla'nın Dalyan Mahallesi'nden Ortaca ilçe merkezi yönüne giden B.H.'nin kullandığı 07 AIL 159 plakalı otomobil, Okçular Mahallesi'nde, aynı yönde giden 2 çocuk annesi, ev kadını Ümmü Yeşil Tatlı'nın kullandığı 48 RU 025 plakalı motosiklete hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tatlı, otomobilin kırılan ön camından içeri girdi. Sürücü ise kazaya rağmen yaralıyla birlikte yoluna devam etti. Görgü tanıkları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede çalışma başlatan jandarma, otomobili, kazadan 40 dakika sonra 6 kilometre mesafedeki Ortaca Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobildeki ağır yaralı Tatlı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, sürücü B.H.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. B.H.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

 

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