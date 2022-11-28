Talas'ın mutlu patileri

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KAYSERİ’de sokak hayvanları için çok doğru bir adres var: Başakpınar yolu üzerindeki Talas Patievi. Bundan 3 yıl önce, 26 Ekim 2019’da açılan Talas Belediyesi Geçici Hayvan Barınma ve Yaşam Merkezi’nde sevimli patilerin tıpkı bir yuvadaymış gibi güvede hissetmeleri için her şey düşünülmüş. Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklarla birlikte Patievi’ni ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şu bilgileri verdi:

EN DOĞAL ORTAM

“Yılda sadece bir gün değil 365 gün burada hayvanseverlerimizle birlikteyiz. Hayvanlarımızın en önemli ihtiyacı doğal ortamda olmaları. Burası da iddia ediyoruz ki Türkiye’de en çok doğal ortama uygun alan. 5 tane mağara var. 17 ayrı bölüm var. Yavrular ayrı, yaralılar ayrı, yaşlılar ayrı... Burada çoluk çocuk, büyükler can dostlarımızla hep beraber çok mutluyuz.

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6 BİN 400 HAYVAN

Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz. Burası pazartesi ve cuma günleri dışında her gün açık. Bugüne kadar 6 bin 400 hayvan buradan geçti. Bu misafirlerimizin kimisi tedaviye gitti. Tedavisi bitenler doğal ortamına bırakıldı. Bir bölümü de Molu’daki Büyükşehir Belediyemizin hayvan barınağına gittiler. Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum.”

DOSTLARA ÖZEL MEZARLIK

TALAS Patievi’nde hayvanların son yolculukları da düşünülmüş. Başkan Yalçın, “Hayatın olduğu yerde ölüm de var. Bugüne kadar bize çok olmasa da hayvan mezarlığı ile ilgili talepler üzerine barınağımızın yanındaki bir bölümü hayvan mezarlığı olarak ayırdık. Hayvan sahipleri ölüm belgesi olan her hayvanı burada toprağa verebilir ve ziyaret edebilirler” diyor.

TÜRKİYE'DE MODEL BİR PROJE

7/24 tedavi imkanı

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Erciyes Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, hayvan barınağı ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Bu projenin lideri Talas Belediye Başkanı’mızı ve KAYHAKDER Başkanı’mızı tebrik ediyorum. Sevgili başkanımızı kutluyorum. Türkiye’ye model bu projesiyle hem hayvanlara sevgi ortamında, sağlıklı ortamda hizmet ediyorlar hem de bu hizmetleriyle Türkiye’ye model oluşturuyorlar. Üniversite ve belediye işbirliğiyle hastanemiz 7/24 hizmet vermektedir. Burada da başarılı bir model sunduk.” KAYSERİ Hayvan Hakları Derneği Başkanı Nilgün Uzel de “Değerli başkanım Mustafa Yalçın’a Talas Patievi’ni açıp hizmetimize sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten başarılı bir çalışma” diyor. Talas Patievi fahri muhtarı Ayşe Sağırsoy da, “Başkanımızın projesi hayvanlar adına gerçekten çok güzel. Bu imkânı bizlere sunduğu için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hayvanları da insanlar kadar çok sevmeliyiz” değerlendirmesini yapıyor.