Taksir Ne Demek? Taksir Nedir? Taksir Tdk Kelime Anlamı

Kelime anlamı açısından taksir sözüne bakıldığı zaman Türk Dil Kurumu, ‘Kusur, kusurda bulunma’ anlamlarını sunmaktadır. Özellikle tedbirsizlik ve dikkatsizlik, meslekte acemilik, buyrukları ve düzene uymama gibi durumlar karşısında da mahkeme üzerinden taksir kelimesi kullanılır.

Taksir Ne Demek?

Taksir kelimesini farklı anlamları üzerinden ele alarak ifade etmek mümkün.

- Kusurda bulunma,

- Kısaltma, kısma,

- Tedbirsiz davranma, dikkatsizlik, meslekte acemilik, talimatlara uymazlık ve düzen ya da buyruğa uymama kusuru,

‘’Elbette Bir taksirimiz varmış ki çekiyoruz. Bugünleri de görmek mukaddermiş.’’ M. Ş. Esendal

Taksir Nedir?

TDK üzerinden bakıldığı zaman taksir kelimesi daha çok ‘kusur ya da kusurda bulunma’ şeklinde ifade edilmektedir. Gündelik yaşam içerisinde ya da birçok farklı eserde karşılaşmak mümkündür. Aynı zamanda taksirli suçlar şeklinde mahkeme üzerinden de ele alınmış bir karar olarak da nitelemektedir.

Bu karar içerisinde dikkatli davranmamak, meslekte acemilik gerçekleştirmek ya da herhangi bir kural ile buyruğa uymamak gibi durumlar suç unsuru olarak sayılabilmektedir. Bu durum daha çok kusur şeklinde ele alınmakta ve mahkeme üzerinde kişiye ceza verilebilmektedir. Amaca bağlı olarak siz de gündelik yaşamın içerisinde taksir kelimesini kullanabilirsiniz.