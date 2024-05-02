Taksim’e Bozdoğan bariyeri

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Taksim Meydanı’nda kutlanmasına izin verilmediğini yaptıkları açıklamalarla dile getirdi. Kararı eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanlığı’nın çağrısı üzerine bazı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve partililer dün sabah erken saatlerden itibaren Saraçhane Meydanı’nda toplandı. Saraçhane’deki toplanma noktasında çok geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar arama noktalarında üst aramasından geçirilirken, çanta ve bebek arabaları da aranarak toplanma alanına alındı. Taksim Meydanı’na yürüyüş noktaları ise metal bariyer ve TOMA’larla kapatıldı. Unkapanı’ndan Taksim’e çıkış yönünde bulunan tarihi Bozdoğan Kemeri’nin önünde yüzlerce polis adeta etten bariyer oluşturdu. Bozdoğan Kemeri’nin üstüne de keskin nişancılar yerleştirildi.

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TÜM YOLLAR TUTULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki partililerle 10.00 sıralarında Saraçhane’ye geldi. Yaklaşık 1 saat Saraçhane’de kalan Özgür Özel, yaptığı basın açıklamasında, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘Taksim Meydanı’nın yasaklanması hak ihlalidir’ kararına vurgu yaptı. İmamoğlu ise yaptığı konuşmada “Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Eninde sonunda Taksim’de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün, ama seneye” diye konuştu.

SENDİKALAR VAZGEÇTİ

Polis barikatı açmayınca Özel ve İmamoğlu, Saraçhane’den ayrıldı. Sendikalar da Taksim’e yürümekten vazgeçti. Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyen bir grup ise Unkapanı’ndaki Bozdoğan Kemeri altında polisle karşı karşıya geldi. Grup içerisindeki bazı kişiler barikatı aşmaya çalışırken, polis biber gazıyla müdahale etti. Taksim’e çıkmak isteyen grup da polisin müdahalesine söktükleri kaldırım taşlarını, su şişelerini atarak, ellerindeki flamaların sopları ile vurarak karşılık verdi. Bazı polisler hafif yaralandı.





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ÖZGÜR ÖZEL: TAKSİM MEYDANI EMEKÇİLERİNDİR

CHP Lideri Özel, Saraçhane’de yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi: “Anayasa Mahkemesi kararı söylemiştir, meydan emekçilerindir. İçişleri Bakanı ile iki gündür müzakere ediyoruz ama yanlışta ısrar ediyorlar. Ne emekçiler, ne polis yaralansın; gaz sıkılsın, istenmeyen görüntüler ortaya çıksın istemeyiz. Elbette hedef Taksim Meydanı’dır. Çünkü 1 Mayıs’ın sembol meydanı Taksim Meydanı’dır. Anayasa diyorsa ki ‘Anayasa Mahkemesi kararı herkes için bağlayıcıdır’; Anayasa Mahkemesi kararı söylemiştir, meydan emekçilerindir. Bu vakitten sonra ‘Yine sokmayız, yine yürütmeyiz’ kanunsuz emirdir. Anayasayı çiğnemektir. Anayasa suçudur. Taksim bugün özgürleşmezse yarın özgürleşir, ama eninde sonunda Taksim emeğindir, emekçilerindir. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Türkiye ve dünya işçi sınıfının mücadelesi.”

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KAZANCI’YA KARANFİL









Sabah erken saatlerden itibaren başvuru yapan 12 konfederasyon ve sendika temsilcisi Taksim Meydanı’na gelerek 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybeden 34 kişinin anısına Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’na da çelenk bırakan gruplar yaptıkları basın açıklamasının ardından Taksim Meydanı’ndan ayrıldı.

TURİSTLER YAYA KALDI









Taksim Meydanı’na çıkan yollar trafiğe kapatılınca, bölgedeki otellerden çıkan yerli ve yabancı turistler havalimanına gidecek transfer aracı bulamadı ve valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Taksim’e çıkan güzergahtaki yol, metro-tramvay istasyonları ve durakların bir kısmı 16.00’da açılırken meydana yakın olanlarsa gece gün boyu kapalı kaldı. 21.30 itibarıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde bulunan yollar ve ara sokaklar da araç ve yaya trafiğine açıldı.

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YERLİKAYA: 217 GÖZALTI

Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy, Okmeydanı’nda toplanarak Taksim’e yürümek isteyen gruplara izin verilmedi. Polisin müdahalesi sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 78 ilde toplam 210 etkinlik düzenlendiğini ve yaklaşık 241 bin kişinin kutlamalara katıldığını açıkladı. Yerlikaya “İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul’da 217, Tunceli’de 4, Kahramanmaraş’ta 3 ve Aydın’da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı” bilgisini verdi.





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Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe’de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç bulamayınca yürüdü. Zincirlikuyu Metrobüs durağına gelenler de geri dönmek zorunda kaldı.