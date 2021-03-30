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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Taksim'de yağmur etkili oldu

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Taksim'de yağmur etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürüyor. İşlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Taksim'de yağmurdan korunmak isteyenler başlarına çanta, mont ve poşet koyarak yürüdü.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmura önlem alırken bazıları da başlarına çanta, mont ve poşet koyarak yürümeyi tercih etti. Yağmuru fırsat bilen şemsiye satıcıları da şemsiyesi olmayanlara satış yapmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da saçak altlarına girerek yağmurun azalmasını bekledi.

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