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Gündem
Aydemir KADIOĞLU/ İSTANBUL  
Haber Giriş: 01.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Taksim’de ‘Gezi’ önlemi

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Taksim’de ‘Gezi’ önlemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gezi Parkı olaylarının 8. yıldönümünde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis, dün öğleden sonra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ni kapattı. Cadde içerisinde olanlar bariyer dışına çıkarıldı. Aralarında Çevik Kuvvet polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis meydan ve çevresinde görevlendirilirken, bazı noktalara da TOMA’lar konuşlandırıldı. Trafik akışının yoğun olduğu caddeler de trafiğe kapatıldı.

 

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