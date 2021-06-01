Taksim’de ‘Gezi’ önlemi

Polis, dün öğleden sonra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ni kapattı. Cadde içerisinde olanlar bariyer dışına çıkarıldı. Aralarında Çevik Kuvvet polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis meydan ve çevresinde görevlendirilirken, bazı noktalara da TOMA’lar konuşlandırıldı. Trafik akışının yoğun olduğu caddeler de trafiğe kapatıldı.

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