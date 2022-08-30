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Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Güncelleme Tarihi:

#30 AĞUSTOS#İSTANBUL#Tören
Taksim Meydanında 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 09:38

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünde Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, pek çok askeri personel ve vatandaş katıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, 1.Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin bırakılmasıyla devam etti.

Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

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#30 AĞUSTOS#İSTANBUL#Tören

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