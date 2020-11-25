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DHA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 19:09 | Son Güncelleme:

Taksim Metro İstasyonu intihar girişim nedeniyle kapatıldı

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Taksim Metro İstasyonu intihar girişim nedeniyle kapatıldı
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Taksim Metro İstasyonu'nda korku dolu anlar yaşandı. Bir Vatandaşın intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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