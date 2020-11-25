DHA
Son Güncelleme:
Taksim Metro İstasyonu intihar girişim nedeniyle kapatıldı
Taksim Metro İstasyonu'nda korku dolu anlar yaşandı. Bir Vatandaşın intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle