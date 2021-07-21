İSTANBUL’da Taksim Meydanı’na inşa edilen ve 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Taksim Camisi’nde ilk bayram namazı kılındı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Taksim Camisi tamamen dolarken, cemaatin büyük bölümü Kurban Bayramı namazını caminin avlusunda kıldı. Caminin ikinci katının tamamı kadınlara ayrılırken, kadınlar bölümünün de dolu olduğu görüldü.

Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Kurban Bayramı namazı öncesinde seccadesi olmayanlara cami girişinde tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

İbadete açılmasının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ikinci kez Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaza binlerce kişi katıldı. Fatih’teki Eyüpsultan Camisi’nde de bayram namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.



Başakşehir’de, COVID-19 tedbirleri kapsamında açık havada sosyal mesafeli bayram namazı kılındı. Başakşehir Belediyesi, vatandaşlara tek kullanımlık seccade, lokum ve su ikram etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki 10 bin kişilik Selimiye Camisi’nin içi de, dün sabahın erken saatlerinden itibaren doldu. Bursa’da vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için tarihi Ulu Cami’ye koştu. Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu.

BAŞKENTTE BAYRAM COŞKUSU

Başkentte vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için seccadesini alıp camilere akın etti. Başkentte, Hacı Bayram Veli ile Kocatepe Camisi, ibadet yapmak isteyenlerin adresi oldu. Farklı ülkelerden müslümanlar da geleneksel kıyafetleriyle camilerdeki yerini aldı. Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1.5 metre aralıklarla namaza durdu. Bayram hutbesinde, hayvanlara eziyet edilmemesi, çevre temizliğine önem verilmesi ve kurban kesimi sırasında COVID-19 tedbirlerine uyulmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu. Ayrıca hutbede, vatandaşlardan trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istendi.

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