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Hasan YILDIRIM - Adem VAROL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Taksim Camii açılışına sincabı ile geldi

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Taksim Camii açılışına sincabı ile geldi

Taksim Camii bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Yüksel Şeker isimli kişi açılışa Karagöz adını verdiği sincabıyla katıldı. Sincap Karagöz ilgi odağı oldu.

Taksim Cami bugün Cuma namazı ile birlikte açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı açılışa çok sayıda kişi geldi. Yüksel Şeker isimli kişi ise cami açılışına Karagöz adını verdiği sincabıyla katıldı. Yavru olarak bulup büyüttüğü sincabı ile Taksim Meydanı'na gelen Şeker, omzundaki sincabı Karagöz ile hatıra fotoğrafı çekti.

Sincaba buradakiler de ilgi gösterdi. Bazıları fıstık vererek sincabı besledi.

Taksim Camii açılışına sincabı ile geldi

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