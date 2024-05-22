Takside vahşet... 20 yerinden bıçakladılar ara sokağa bırakıp kaçtılar

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Bursa Mudanya’da taksici Yunus Yüksel (30), önceki gün sabah saatlerinde Eskişehir’e gitmek istediklerini söyleyen biri kadın 2 kişiyi 16 T 4225 plakalı aracına aldı. Eskişehir’e giden iki kişi, taksiciye “Bekle kısa bir işimiz var, birlikte dönelim” dedi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Bekleyen Yüksel, 2 kişiyi tekrar Mudanya’ya götürmek üzere yola çıktı. 2 kişi, akşam saatlerinde döndükleri ilçenin Çepni Mahallesi’ndeki ormanlık alanda inmek istediklerini söyledi. Aracı durduran Yunus Yüksel, bu sırada 19-20 yaşlarındaki erkek yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı. Defalarca bıçaklanan Yüksel’in üzerindeki ve aracındaki parası gasp edildi. Yüksel kanlar içerisinde kalırken, erkek saldırgan direksiyona geçip aracı ilçe merkezindeki bir ara sokağa bıraktı. Ardından 2 şüpheli kaçtı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan taksici Yüksel, hastaneye kaldırıldı. 20 bıçak darbesi aldığı belirlenen Yüksel’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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20 GÜN ÖNCE BABA OLDU

Evli olan Yunus Yüksel’in 20 gün önce kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Hastaneye koşan yakınları, gözyaşları içinde doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kübra Yüksel hastane bahçesinde eşinden gelecek iyi haberleri bekliyor.

SALDIRGAN DEVAMLI MÜŞTERİSİYMİŞ

- Üniversite mezunu olan eşinin babasına ait takside çalıştığını belirten Kübra Yüksel, “Eşim, ailesine bağlı bir kişi. Görev yaptığı sırada beni sürekli arayıp nerelere gittiğini söylerdi. O gün aramayınca merak ettim. Bu kez ben telefon açtım. Kendisine ulaşamadım. Telefonu sürekli kapalıydı. Daha sonra aracının takip sistemine baktığımda, Çepni Mahallesi’nde ormanlık alanda park ettiğini gördüm. Endişelendim. Bu sırada Yunus’u bir çoban, aracın içinde yaralı görmüş. Haber verilmesi sonucu kocam hastaneye kaldırıldı. Bilgi alınca ben de hastaneye gittim. Şu anda, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kendisiyle kısa süre konuştuğumda bana, ‘Taksime devamlı binen bir müşterim tarafından bıçaklandım. Bir anda saldırdı. Hiçbir şey yapamadım’ dedi. Onun için dua ediyorum” diye konuştu.