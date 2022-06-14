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Taksicinin bahanesi tuvalet oldu

#Taksi#Tuvalet#Trafik
Taksicinin bahanesi tuvalet oldu

Şişli’de taksilere yönelik denetleme yapıldı. Yolcu seçtiği belirlenerek ceza kesilen bir taksici, “İhtiyaç gidermek için tuvalete gittiğim sırada şikayet olmuş’’ diye kendini savundu.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, dün öğle saatlerinde Şişli Cevahir AVM önünde uygulama noktası oluşturarak taksilere yönelik, kısa mesafede yolcu almama, yolcu seçme ve taksimetre açmama konularıyla ilgili denetim yaptı. Denetim sırasında yolcu seçtiği belirlenen bir taksi şoförüne ceza yazıldı. Taksi şoförü, “İhtiyaç gidermek için tuvalete gittiğim sırada şikayet olmuş. Yolcu beğenmemezlik yapmadım’’ diye kendini savundu.

10 GÜN TRAFİKTEN MEN

Trafik polisleri taksiciye 1823 TL ceza keserken, aracı da trafikten 10 gün men edildi. Denetimde emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 3 taksiciye de toplam 588 TL ceza kesildi. Emniyet yetkilileri denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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#Taksi#Tuvalet#Trafik

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