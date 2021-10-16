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Taksicilere yönetim! Muayene ve sigorta cezası

#Taksi#Denetim#Ceza
Taksicilere yönetim Muayene ve sigorta cezası

Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 2 taksiciye muayene ve sigortası bittiği için ceza kesildi. Taksici Hikmet Manuoğlu, "Muayenenin bittiğini memur arkadaşlardan öğrendim. Yapacak bir şey yok cezamıza razıyız" diye konuştu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrollerde yapıldı. Denetimler sırasında muayenesi ve sigortasının süresinin bittiğinden dolayı 2 taksi sürücüsüne ceza kesildi.

Muayenesi bittiğinden dolayı ceza kesilen Hikmet Manuoğlu isimli sürücü "Muayenenin bittiğini memur arkadaşlardan öğrendim. Yapacak bir şey yok. Cezamıza razıyız." diye konuştu.

Taksicilere yönetim Muayene ve sigorta cezası

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#Taksi#Denetim#Ceza

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