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Taksici müşterilerden farklı fiyat istedi! Küfürler ederek turisti kovdu

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#Taksi#İstanbul#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 15:35

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir taksici, aracına aldığı turistle anlaşamayınca önce küfürler savurdu, ardından da turisti araçtan indirdi. Diğer müşterilerden ise gidecekleri yere göre farklı fiyatlar isteyen taksici 'Bu saatte taksi fiyatları karaborsa.' ifadelerini kullandı.

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Olay, Beşiktaş iskelede geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taksici aracına 4 tane yolcu aldı. Yolcuların hepsini arkaya oturtan taksi sürücüsü, iskeleden bir yabancı turisti de araca bindirdi. Turistin gideceği yer ve fiyat konusunda anlaşmazlık yaşayan taksi sürücüsü, turiste küfürler ettikten sonra araçtan kovdu.

 

“BU SAATTE TAKSİ FİYATLARI KARABORSA”

Yabancı turist şaşkınlık içinde araçtan inerken, taksici arkada bulunan Türk yolculardan da gidecekleri yerlere göre fahiş fiyatlar talep etti.

Yolcular, taksi sürücüsünün “Bu saatte taksi fiyatları karaborsa. Zaten isteseniz de bu fiyattan aşağıya götürmezler” sözleri üzerine yarı yolda araçtan inmek zorunda kaldı.

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taksi sürücüsü ile yolcular arasında yaşananlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Taksici müşterilerden farklı fiyat istedi Küfürler ederek turisti kovdu

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#Taksi#İstanbul#Beşiktaş

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