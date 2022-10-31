Taksici kemer denetiminde yakalandı, bahanesi şaşkına çevirdi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Cadde üzerinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, taksileri durdurarak evrak, ehliyet kontrolü yaparak şoförlerin kurallara uyup uymadığını denetledi.

ÇALIŞMA İZNİNİN İPTAL EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Denetimler kapsamında durdurulan bir taksi şoförünün çalışma izni olmadığı ortaya çıktı. Daha önce hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikâyette bulunulan taksi şoförünün çalışma izninin belediye tarafından iptal edildiği ancak şoförün bundan haberi olmadığı öğrenildi. Denetimde sırasında bu durumu öğrenen şoför şaşkınlık yaşarken, taksi sivil trafik ekipleri tarafından otoparka çekildi. Şoför, "Evrak olarak bir eksiğim yok; ancak belediyenin verdiği ruhsat iptal edildiği için aracım bağlanıyor. Ruhsatımın iptal edildiğinden benim haberim yok" diye konuştu.

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"CAN GÜVENLİĞİM İÇİN EMNİYET KEMERİ TAKMIYORUM"

Durdurulan bir başka taksi şoförünün de emniyet kemeri takmadığı görüldü. Şoföre emniyet kemeri takmadığı için trafik cezası kesildi. Neden emniyet kemeri takmadığı sorulan şoför, "Daha önce biri yanıma oturdu ve beni bıçakladı. Beni kim koruyacak. Bu emniyet kemeri yüzünden az daha ölüyordum" dedi.

7 BİN LİRA CEZA KESİLDİ 2 taksi TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Demetimler kapsamında 8 şoföre EMNİYET KEMERİ takmadığı, 2 şoföre çalışma belgesi olmadığı, bir otomobile ise abartı egzoz kullandığı için toplam 7 bin 37 lira para cezası kesildi. İki şoförün belediyeden alınan çalışma izin belgesi olmadığı için taksileri trafikten menedildi.