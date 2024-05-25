Taksici katiline jet karar

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İstanbul Sarıyer Tarabya Mahallesi’nde, 17 Nisan’da taksici Yaşar Yanıkyürek’i (58) bıçaklayarak yol kenarına bırakan ve taksiyi alarak kaçan İran uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh (42) trafikte ilerlediği sırada polisler tarafından yakalandı ve sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı. Cani hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahla yağma” suçundan da 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İstanbul 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlandı. Duruşmada maktul Yaşar Yanıkyürek’in ailesi ile avukatları hazır bulundu.

İLK KEZ SAVUNMA YAPTI

Duruşmada ilk kez savunma yapan sanık, Gharetapeh, “Türkiye’ye yeni geldim ancak kaçak yollarla girmedim. Bir işte çalışmıyorum. Ben 30 farklı hafıza ilacı kullanıyorum. Olaydan sonra polisler bütün ilaçlarımı aldı, bu yüzden bir şey hatırlamıyorum. Görüntüleri de izledim ancak bir şey hatırlamıyorum. Üzerimden çıkan koli bandını çantamın sapı bozuk olduğu için yanımda taşıyordum. Taksiye öylesine, gezdirir diye bindim. Öldürme niyetim yoktu, üzgünüm” diyerek kendini savundu.

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Taksici Yaşar Yanıkyürek’in oğlu ifadesinde, “En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın yüklenen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh’i, ‘nitelikli kasten öldürme’ ve ‘silahla yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın samimi pişmanlık göstermediğine kanaat getirerek verdiği cezada herhangi bir indirim uygulamadan tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme başkanı, kararı açıkladıktan sonra Yaşar Yanıkyürek’in eşi ve oğullarına dönerek, “Ölüyü geri getirmez... Allah gani gani rahmet eylesin” diyerek başsağlığında bulundu.